Intenso trabajo preventivo de seguridad por la procesión de las Imágenes Peregrinas

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta, realizó un amplio dispositivo preventivo de seguridad por la Procesión de las Imágenes Peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro en el marco del Operativo de Seguridad Milagro 2025.

Más de 200 efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, Unidades Especiales y dependencias policiales realizaron tareas preventivas de seguridad, cortes de calles y conformaron la cápsula de seguridad que acompañó el desplazamiento de las Santas Imágenes a fin de reforzar las medidas de seguridad en resguardo de los fieles y el normal desenvolvimiento de la procesión.

El recorrido de 13 kilómetros inició pasadas las 9 am desde la Parroquia Nuestra Señora de Itatí en Villa Lavalle, recorrió los barrios San Francisco Solano, San Ignacio, San Benito, 20 de Junio, Villa María Esther, Villa las Rosas, los hospitales San Bernardo, Oñativia, entre otros puntos. Concluyó alrededor de las 14.30 horas con el retorno de las Imágenes Peregrinas a la Catedral Basílica.

Fue un trabajo coordinado con el Arzobispado de Salta, SAMEC, Tránsito Municipal, entre otros organismos.

