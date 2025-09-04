La Municipalidad de Salta realizó una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en Ciudad del Milagro.

A pesar de la jornada lluviosa, las familias se acercaron a la feria para realizar sus compras y adquirir diferentes productos con importantes descuentos.

La iniciativa tiene como objetivo acercar a los vecinos alimentos de primera necesidad fomentando el consumo local y acompañando a los productores de la ciudad.

Al respecto, Trinidad Morero, coordinadora del programa, indicó que «estamos muy contentos porque, a pesar del frío y la llovizna, los vecinos se acercaron y aprovecharon los precios. Eso nos demuestra que tenemos que seguir realizando este mercado, ya que la gente busca ofertas y desde la Municipalidad hacemos todo lo posible para acercar las mejores».

Por su parte, los vecinos destacaron la iniciativa porque les permite ahorrar, teniendo en cuenta la situación económica actual.

«Esta feria es excelente porque nos ayuda y nos alivia bastante en la economía. Hoy en día todo está tan caro que el dinero no alcanza, y esto representa una gran oportunidad tanto para los emprendedores como para la gente que viene a comprar. Quiero felicitar al intendente, Emiliano Durand por las ideas brillantes y todo lo que está haciendo por la ciudad”, afirmó Mirta Cancino, vecina de la zona.