Conectan a un joven salteño a un corazón artificial para trasladarlo a Buenos Aires

En un despliegue sin precedentes de recursos y coordinación, el Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Salud Pública, llevó a cabo un operativo sanitario de alta complejidad para trasladar a un adolescente de 13 años, sin cobertura social, internado en estado crítico en el Hospital Materno Infantil, hacia el Hospital de Pediatría Garrahan en Buenos Aires, donde se definirá el tratamiento a seguir.

El paciente, que padece una arritmia refractaria severa, necesitaba ser trasladado de forma urgente para recibir un tratamiento de alta especialidad. La situación requirió de una logística extraordinaria que puso en marcha a múltiples organismos públicos para garantizar la llegada de un equipo médico interdisciplinario y equipamiento especializado desde el Garrahan hasta Salta.

Frente a la crítica situación, el equipo del Materno Infantil activó el protocolo de emergencia, contactando de forma habitual al Hospital Garrahan a través de la Oficina de Comunicación a Distancia, luego continuaron por videollamadas sucesivas, se evaluó el caso en profundidad y se tomó la decisión de que el paciente necesitaba ser conectado a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), una máquina que asume temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

Un operativo inédito

Este tipo de procedimiento nunca antes había sido realizado por el Hospital Garrahan en una provincia tan distante de Buenos Aires, lo que requirió una logística exhaustiva. Un equipo de cinco profesionales del Garrahan se preparó y viajó a Salta con todos los equipos necesarios.

Los profesionales del HPMI, por su parte, se encargaron de preparar las instalaciones, revisando minuciosamente el tamaño de pasillos, ascensores y la disponibilidad de hemoterapia, diagnóstico por imagen y anestesia las 24 horas, movilidad, entre otros aspectos para garantizar el procedimiento y el seguimiento constante del estado del paciente.

“Para concretar esta intervención, se coordinó una segunda videoconsulta con un equipo multidisciplinario del Garrahan, incluyendo un cirujano cardiovascular, un perfusionista y terapistas. Se discutió la compleja logística para el traslado de los cinco profesionales y el equipo médico desde Buenos Aires, que incluyó la revisión de las instalaciones del hospital, como los ascensores y quirófanos, y la disponibilidad de laboratorio, hemoterapia y diagnóstico por imagen”, explicó la jefa del servicio de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil, Gloria Méndez,

La doctora enfatizó que, si bien el Hospital Materno Infantil posee la complejidad necesaria para soportar este procedimiento, se trata de una de las primeras veces que el equipo del Garrahan se traslada a una provincia tan distante para realizar una intervención de este tipo.

Para lograr este objetivo se realizaron cuatro vuelos sanitarios en la aeronave de la Provincia, se involucró, además de los equipos de médicos de ambos hospitales, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAMEC) de Salta y Aviación Civil.

El operativo estuvo liderado por la coordinación de pediatría del HPMI y la unidad de cuidados críticos pediátricos a cargo de los médicos Edgardo Camacho y Gloria Méndez respectivamente, involucró a más de 50 agentes del equipo de salud de los sectores: Terapia Intensiva Pediátrica, Cardiología, Nefrología, Quirófano, Anestesia, Instrumentación quirúrgica, Hemoterapia, Servicio social, Seguridad Hospitalaria, Traslado de Alta Complejidad y Movilidad.

Este trabajo conjunto permitió el traslado desde Buenos Aires de los especialistas junto con el aparato de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), y luego de la intervención en el HPMI para conectar al paciente, su posterior traslado al Garrahan donde se determinará el tratamiento.

El operativo representa un hito en la colaboración entre hospitales públicos a nivel nacional, demostrando la capacidad del sistema de salud provincial para enfrentar casos de extrema complejidad sin importar la distancia.

La intervención y el apoyo del equipo médico del Garrahan no solo aportan su experiencia, sino que también fortalecen las capacidades de los profesionales del HPMI para abordar situaciones críticas.

¿Qué es un ECMO?

El objetivo del procedimiento es mantener al paciente con vida, sustituyendo la función de su corazón mientras se espera que su estado general mejore. La máquina de ECMO le da tiempo al equipo médico para evaluar la recuperación del paciente. El tiempo que permanecerá con este soporte no está definido y dependerá de su evolución clínica.

El procedimiento abre la puerta a futuras opciones terapéuticas, ya que existe la posibilidad de que el paciente requiera un trasplante cardíaco en el futuro, aunque esta decisión no ha sido tomada. El ECMO permite sostener la función de los demás órganos mientras se define el próximo paso.

Este caso demuestra no solo la dedicación del personal de ambos hospitales, sino también la capacidad del sistema de salud público para responder a emergencias de la más alta complejidad.

Antecedentes del paciente

Paciente adolescente previamente sano consulta en emergencia del HPMI. Méndez, informó que el paciente de 13 años, sin antecedentes médicos, ingresó el viernes pasado por la mañana con un cuadro de vómitos y taquicardia. Tras un diagnóstico de arritmia, los equipos de emergencias y cardiología intentaron diversas intervenciones médicas y farmacológicas. “Sin embargo, la evolución fue desfavorable y la arritmia se volvió refractaria, es decir, no respondía a los tratamientos”, explicó la especialista.

El estado del paciente se agravó rápidamente, llevando a un fallo severo de la función global de su corazón, lo que provocó una repercusión multiorgánica. Tras sufrir varios paros cardíacos, el equipo médico logró estabilizarlo e ingresarlo a la Terapia Intensiva al mediodía del mismo viernes.

Fases del traslado y apoyo a la familia

El Coordinador de Asistencia y Gestión al Paciente del Ministerio de Salud Pública, Fabián Argüello, señaló que se trata de un procedimiento médico "inédito" en los últimos 20 años. La logística aérea requirió la realización de cuatro vuelos. Los primeros se utilizaron para trasladar al personal médico de Buenos Aires a Salta. Una vez que el equipo médico estuvo en posición, se procedió a llevar al paciente a la Capital.

“Los padres del paciente ya fueron trasladados en un primer vuelo. Además, el área de Coordinación y Gestión de Pacientes, en conjunto con Asistencia Médica, se ocupan de las prestaciones por discapacidad y los subsidios necesarios para la familia durante este proceso”, señaló el funcionario.