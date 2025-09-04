 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Detectan una logística para trasladar 417 kilos de cocaína y detienen a ocho personas

Las tareas investigativas por parte de los gendarmes a lo largo de tres meses fueron una pieza fundamental para detectar el Modus Operandi. El mismo consistía en la utilización de una camioneta que ingreso el estupefaciente a la provincia, luego otro vehículo oficiaba como “puntero” y, por último, un camión realizaba el transporte del cargamento de droga dentro de los neumáticos. Fueron interceptados por los funcionarios sobre la Ruta Nacional Nº 34 cuando se dirigían hacia la provincia de Santiago del Estero. Ocho personas fueron detenidas. 

El procedimiento tuvo lugar antes de ayer por la mañana, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 emanada por la Unidad Fiscal Descentralizada de Tartagal, en la que estaba trabajando los efectivos de la “Sección de Investigaciones Antidrogas “Aguaray”, en la localidad de Senda Hachada pudieron constatar la posible logística para el traslado de un cargamento de cocaína.

Con el apoyo del personal de los Escuadrones 54 “Aguaray” y 52 “Tartagal” y de las Secciones “Senda Hachada” y “Embarcación”, sobre la Ruta Nacional Nº 34, detuvieron la marcha en simultaneo, de una camioneta Volkswagen Amarok y de un camión Volvo FH420.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, los gendarmes pudieron constatar que la camioneta oficiaba como “puntero”.

Al inspeccionar el transporte de cargas, los uniformados fueron alertados por el can detector de narcóticos que marcó la posible presencia de estupefaciente en las ruedas duales y de auxilio.

Inmediatamente, en presencia de testigos, los funcionarios abrieron los neumáticos y encontraron paquetes rectangulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 417 kilos 715 gramos.

Además, en la localidad de Aguaray, se pudo localizar a una camioneta Toyota Hilux que estaba involucrada en las maniobras de para el ingreso del estupefaciente.

Como resultado del procedimiento llevado a cabo por parte del personal de la Fuerza, se detuvieron a siete personas pertenecientes a una organización narcocriminal. La misma estuvo involucrada en mayo de este año, en el decomiso de una gomería abandonada donde los gendarmes descubrieron neumáticos rellenos con 425 kilos de cocaína

Luego, el Magistrado Interviniente dispuso siete allanamientos, cuatro en Salta (dos en Salvador Mazza, uno en Gral. Mosconi y otro en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí.

Durante las inspecciones se decomisaron una camioneta, un revolver, 11 municiones, un teléfono satelital, dos Handy, seis teléfonos y documentación de interés para la causa. Además, detuvieron a una persona involucrada.

