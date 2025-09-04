Se notificaron más de 38 mil casos de diarrea aguda en lo que va del año
En la última semana epidemiológica se notificaron más de mil eventos. Además, Salud Pública actualizó datos de enfermedades respiratorias, inmunoprevenibles, zoonóticas, hepatitis virales y dermatológicas de interés sanitario.
Salta Hoy
04 / 09 / 2025
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 34, comprendida entre el 17 y el 23 de agosto.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
En Salta se notificaron 38.798 casos de diarrea aguda en lo que va del 2025. En la última semana epidemiológica hubo 1070 personas con esta enfermedad.
Además, la situación epidemiológica de otras enfermedades transmitidas por alimentos es la siguiente:
· Salmonelosis: Se ha notificado un caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana en el departamento Capital. El acumulado del año es de 21.
· Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.
· Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
Hepatitis Virales
No se registraron casos en la SE 34. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.
De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.
Actualmente hay 2 en estudio y 37 fueron descartados.
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado casos de coqueluche en el año.
· Se registraron 4 casos de varicela. El acumulado anual es de 343.
· Se ha confirmado 1 caso de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 97 casos.
· No se han notificado casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 24 casos.
· No hubo casos de sarampión.
· Se ha registrado 1 caso de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 18 casos
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· No se notificaron casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 25 casos.
· No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.
· No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.
· No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos
· No se notificaron casos de micosis profunda.
Virus respiratorios
En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Enfermedades Tipo Influenza: 420 casos – Acumulado: 18595
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 155 casos – Acumulado: 7635
· Neumonía: 125 casos – Acumulado: 6877
· COVID-19: Hubo 6 nuevos casos - Acumulado: 154
La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 84 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.
Enfermedades zoonóticas
· No hubo casos de araneismo. Acumulado: 9 casos
· Se han notificado dos casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 330 casos.
· Se han notificado 16 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 10 en Capital, 4 en San Martín, 1 en Metán, 1 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 573 casos.
· No hubo casos de ofidismo. Acumulado: 56 casos
· No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 4 casos
· Se registró un caso de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 66 casos
· Se notificó un caso de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 29 casos.
· No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos
· No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de leptospirosis.
· No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos.