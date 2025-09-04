 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se notificaron más de 38 mil casos de diarrea aguda en lo que va del año

En la última semana epidemiológica se notificaron más de mil eventos. Además, Salud Pública actualizó datos de enfermedades respiratorias, inmunoprevenibles, zoonóticas, hepatitis virales y dermatológicas de interés sanitario.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 34, comprendida entre el 17 y el 23 de agosto.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

En Salta se notificaron 38.798 casos de diarrea aguda en lo que va del 2025. En la última semana epidemiológica hubo 1070 personas con esta enfermedad.

Además, la situación epidemiológica de otras enfermedades transmitidas por alimentos es la siguiente:

·         Salmonelosis: Se ha notificado un caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana en el departamento Capital. El acumulado del año es de 21.

·         Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.

·         Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

·         Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

Hepatitis Virales

No se registraron casos en la SE 34. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 2 en estudio y 37 fueron descartados.

Enfermedades inmunoprevenibles

·         No se han notificado casos de coqueluche en el año.

·         Se registraron 4 casos de varicela. El acumulado anual es de 343.

·         Se ha confirmado 1 caso de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 97 casos.

·         No se han notificado casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 24 casos.

·         No hubo casos de sarampión.

·         Se ha registrado 1 caso de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 18 casos

·         No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

·         No se notificaron casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 25 casos.

·         No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.

·         No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.

·         No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos

·         No se notificaron casos de micosis profunda.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

·         Enfermedades Tipo Influenza: 420 casos – Acumulado: 18595

·         Bronquiolitis en menores de 2 años: 155 casos – Acumulado: 7635

·         Neumonía: 125 casos – Acumulado: 6877

·         COVID-19: Hubo 6 nuevos casos - Acumulado: 154

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 84 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.

Enfermedades zoonóticas

·         No hubo casos de araneismo. Acumulado: 9 casos

·         Se han notificado dos casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 330 casos.

·         Se han notificado 16 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 10 en Capital, 4 en San Martín, 1 en Metán, 1 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 573 casos.

·         No hubo casos de ofidismo. Acumulado: 56 casos

·         No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 4 casos

·         Se registró un caso de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 66 casos

·         Se notificó un caso de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 29 casos.

·         No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos

·         No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso

·         No hubo casos de leptospirosis.

·         No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO