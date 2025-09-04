 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Romero celebra el inicio de los trabajos de la autopista del Valle de Lerma

El senador nacional destacó que será fundamental para los habitantes de las localidades del Valle, el turismo y para evitar inundaciones.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

El inicio de la construcción de la autopista del Valle de Lerma marca un paso significativo en la infraestructura vial de la provincia. El senador nacional Juan Carlos Romero subrayó la importancia de esta obra, al señalar que “será vital para los habitantes del Valle, para el turismo y para prevenir las inundaciones”.

Romero recordó que desde la concreción del tramo que llega hasta Cerrillos se proyectaba continuar con la conexión hacia Coronel Moldes. “Pasaron muchos años, por eso la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz llega oportunamente”, aseguró.

La nueva autopista busca mejorar la conectividad, reducir los tiempos de viaje y garantizar mayor seguridad en una de las zonas de mayor circulación de la provincia. Además, tendrá un rol clave en el desarrollo turístico y en el ordenamiento hídrico del área.

"Desde que hicimos la que llega hasta Cerrillos, sueño con que esto se convierta en realidad hasta Coronel Moldes", añadió el legislador.

El gobernador Gustavo Sáenz anunció este jueves el inicio de la construcción de la autopista que tendrá siete nudos viales, tres puentes y un canal colector de 12 kilómetro. Esta gran obra será financiada íntegramente con recursos provinciales, tendrá 22 kilómetros de extensión y su plazo de ejecución será de 36 meses.

