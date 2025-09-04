Con un doblete de Messi en su último partido en el país, Argentina goleó a Venezuela

La Selección argentina jugó en un altísimo nivel y goleó por tres a cero a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

El final fue puro dominio de Argentina, en la despedida a lo grande de manera oficial de Messi del país.

Foto: AFA - Selección Argentina (Facebook)