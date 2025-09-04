 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Gustavo Sáenz recibió a grupo inversor interesado en desarrollar un proyecto inmobiliario

Sería la primera inversión de la firma en Latinoamérica, lo que podría generar un importante flujo de capital desde Estados Unidos hacia el mercado inmobiliario residencial de Salta, impulsando el desarrollo económico y social de la provincia.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con Fernando Caldi, socio general en Argentina del fondo de inversión estadounidense La Docta Partners, y a Magdalena Day, presidenta del Grupo MDay. También estuvo presente Inés Bassani, gerente de Administración y Finanzas de MDay.

En la oportunidad, se presentó un proyecto inmobiliario residencial en Salta, enfocado en el área metropolitana, que podría convertirse en una inversión inicial emblemática para la firma.

“Nos interesa particularmente este proyecto como uno de los primeros de nuestro fondo”, expresó Cadi y destacó que la firma ve a Salta “como una provincia con un gran potencial de crecimiento y desarrollo”.

"Estamos convencidos de que una alianza exitosa en este proyecto inicial podría dar lugar a flujos de capital significativos desde Estados Unidos hacia el mercado inmobiliario de Salta", afirmó Caldi. 
 
El representante de La Docta Partners, que también analiza oportunidades en Mendoza, Bariloche y Buenos Aires, mencionó que el monto de la inversión podría llegar a los USD 12 millones, si se establecen mecanismos de colaboración público-privada. 

Por su parte, Magdalena Day, presidenta del Grupo MDay, manifestó la importancia de acelerar los procesos administrativos, especialmente en lo que respecta a las escrituras, para asegurar el compromiso de inversión del fondo y la rápida ejecución del proyecto. 

"MDay siempre estará empujando para que Salta esté en el radar de las inversiones. Como Grupo nacimos con el propósito de ser una solución de acceso a vivienda a los jóvenes, y en este sentido encontramos este pequeño puente para empezar a construir un camino", concluyó la empresaria.

La zona elegida para el desarrollo se ubicaría en las cercanías de la Circunvalación Oeste, y se evalúan municipios como Salta Capital, Cerrillos y San Lorenzo. La iniciativa no solo busca ofrecer viviendas, sino también canalizar capital extranjero para apoyar el desarrollo económico y social de la provincia, marcando el inicio de una posible relación a largo plazo entre La Docta Partners y Salta.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO