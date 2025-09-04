Gustavo Sáenz recibió a grupo inversor interesado en desarrollar un proyecto inmobiliario

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con Fernando Caldi, socio general en Argentina del fondo de inversión estadounidense La Docta Partners, y a Magdalena Day, presidenta del Grupo MDay. También estuvo presente Inés Bassani, gerente de Administración y Finanzas de MDay.

En la oportunidad, se presentó un proyecto inmobiliario residencial en Salta, enfocado en el área metropolitana, que podría convertirse en una inversión inicial emblemática para la firma.

“Nos interesa particularmente este proyecto como uno de los primeros de nuestro fondo”, expresó Cadi y destacó que la firma ve a Salta “como una provincia con un gran potencial de crecimiento y desarrollo”.

"Estamos convencidos de que una alianza exitosa en este proyecto inicial podría dar lugar a flujos de capital significativos desde Estados Unidos hacia el mercado inmobiliario de Salta", afirmó Caldi.



El representante de La Docta Partners, que también analiza oportunidades en Mendoza, Bariloche y Buenos Aires, mencionó que el monto de la inversión podría llegar a los USD 12 millones, si se establecen mecanismos de colaboración público-privada.

Por su parte, Magdalena Day, presidenta del Grupo MDay, manifestó la importancia de acelerar los procesos administrativos, especialmente en lo que respecta a las escrituras, para asegurar el compromiso de inversión del fondo y la rápida ejecución del proyecto.

"MDay siempre estará empujando para que Salta esté en el radar de las inversiones. Como Grupo nacimos con el propósito de ser una solución de acceso a vivienda a los jóvenes, y en este sentido encontramos este pequeño puente para empezar a construir un camino", concluyó la empresaria.

La zona elegida para el desarrollo se ubicaría en las cercanías de la Circunvalación Oeste, y se evalúan municipios como Salta Capital, Cerrillos y San Lorenzo. La iniciativa no solo busca ofrecer viviendas, sino también canalizar capital extranjero para apoyar el desarrollo económico y social de la provincia, marcando el inicio de una posible relación a largo plazo entre La Docta Partners y Salta.