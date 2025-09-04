 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

VIVO: Las imágenes peregrinas realizan el recorrido por la zona sudeste de la ciudad

A las 9:00 partieron desde la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, de Villa Lavalle, luego pasaron por la Vicaría San Francisco Solano, para luego visitar la Parroquia Maria Reina de la Paz de Barrio San Ignacio.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

Las Imágenes peregrinas también visitarán la Vicaria San Benito, Vicaría Sagrado Corazón de Jesús, Vicaría Nuestra Señora de Luján, Parroquia Santa Rosa de Lima, Hospital San Bernardo, Hospital Oñativia y finalmente regresarán a Catedral Basílica.

 

 

 

AM840

FM96.9

