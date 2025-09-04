VIVO: Las imágenes peregrinas realizan el recorrido por la zona sudeste de la ciudad
A las 9:00 partieron desde la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, de Villa Lavalle, luego pasaron por la Vicaría San Francisco Solano, para luego visitar la Parroquia Maria Reina de la Paz de Barrio San Ignacio.
04 / 09 / 2025
Las Imágenes peregrinas también visitarán la Vicaria San Benito, Vicaría Sagrado Corazón de Jesús, Vicaría Nuestra Señora de Luján, Parroquia Santa Rosa de Lima, Hospital San Bernardo, Hospital Oñativia y finalmente regresarán a Catedral Basílica.