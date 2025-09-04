VIVO: Las imágenes peregrinas realizan el recorrido por la zona sudeste de la ciudad A las 9:00 partieron desde la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, de Villa Lavalle, luego pasaron por la Vicaría San Francisco Solano, para luego visitar la Parroquia Maria Reina de la Paz de Barrio San Ignacio.