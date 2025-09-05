 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Aprobaron la creación del Registro Provincial de Cannabis Medicinal

La iniciativa permitirá inscribir a pacientes, familiares, productores con licencia, instituciones de la sociedad civil, laboratorios, universidades y centros de investigación.

Salta Hoy

Los senadores provinciales sancionaron como ley el proyecto que establece el Registro Provincial de Cannabis Medicinal, que abarcará todo el territorio de la provincia. 

La iniciativa busca garantizar un acceso seguro al cannabis para pacientes y supervisar la producción y distribución. El proyecto ahora será enviado al Ejecutivo provincial para su promulgación.

 

