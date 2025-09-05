Aprobaron la creación del Registro Provincial de Cannabis Medicinal
La iniciativa permitirá inscribir a pacientes, familiares, productores con licencia, instituciones de la sociedad civil, laboratorios, universidades y centros de investigación.
Salta Hoy
05 / 09 / 2025
Los senadores provinciales sancionaron como ley el proyecto que establece el Registro Provincial de Cannabis Medicinal, que abarcará todo el territorio de la provincia.
La iniciativa busca garantizar un acceso seguro al cannabis para pacientes y supervisar la producción y distribución. El proyecto ahora será enviado al Ejecutivo provincial para su promulgación.