Partieron esta madrugada los peregrinos de Tolar Grande
100 personas iniciaron hoy a la 1:00 su camino milagrero con destino a la Catedral Basílica de Salta.
Salta Hoy
05 / 09 / 2025
El trayecto será de 5 días hasta llegar a San Antonio de los Cobres y desde allí se sumarán los Peregrinos de la Puna el 11 de septiembre.
Tienen previsto ingresar a la Catedral el domingo 14 de septiembre a las 16:00 horas.
Avanzan con buen clima, cielo despejado y escaso viento, según contó el peregrino Alonso Nieva por Radio Salta.