Partieron esta madrugada los peregrinos de Tolar Grande

El trayecto será de 5 días hasta llegar a San Antonio de los Cobres y desde allí se sumarán los Peregrinos de la Puna el 11 de septiembre.

Tienen previsto ingresar a la Catedral el domingo 14 de septiembre a las 16:00 horas.

Avanzan con buen clima, cielo despejado y escaso viento, según contó el peregrino Alonso Nieva por Radio Salta.