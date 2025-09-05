 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Partieron esta madrugada los peregrinos de Tolar Grande

100 personas iniciaron hoy a la 1:00 su camino milagrero con destino a la Catedral Basílica de Salta.

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

El trayecto será de 5 días hasta llegar a San Antonio de los Cobres y desde allí se sumarán los Peregrinos de la Puna el 11 de septiembre. 

Tienen previsto ingresar a la Catedral el domingo 14 de septiembre a las 16:00 horas. 

Avanzan con buen clima, cielo despejado y escaso viento, según contó el peregrino Alonso Nieva por Radio Salta.

 

