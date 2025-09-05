Choque en la Circunvalación Oeste deja a un motociclista herido

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El conductor del automóvil cambió de carril sin ver la motocicleta. Como resultado, el joven motociclista sufrió politraumatismos leves.

Una ambulancia del Samec llegó al lugar para atender al joven herido, quien fue trasladado a un centro de salud cercano.

La Policía Vial realizó cortes parciales de tránsito para facilitar las tareas de auxilio.

Cabe mencionar que ambos conductores dieron negativo en el control de alcoholemia.