Choque en la Circunvalación Oeste deja a un motociclista herido
Esta mañana un automóvil Toyota Etios chocó a una moto de 110 centímetros cúbicos cerca del ingreso a la Ruta Provincial 28.
Salta Hoy
05 / 09 / 2025
VER GALERÍA
[Foto gentileza diario El Tribuno]
El conductor del automóvil cambió de carril sin ver la motocicleta. Como resultado, el joven motociclista sufrió politraumatismos leves.
Una ambulancia del Samec llegó al lugar para atender al joven herido, quien fue trasladado a un centro de salud cercano.
La Policía Vial realizó cortes parciales de tránsito para facilitar las tareas de auxilio.
Cabe mencionar que ambos conductores dieron negativo en el control de alcoholemia.