Piden a los peregrinos no traer animales a Capital

De la misma manera se pidió que se evite que los perritos sigan a las columnas de caminantes.

Así lo dijo Matías Peretti, subsecretario de Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta.

Indicó que los perritos de Capital tendrán en el cuello una cinta blanca: “Les pedimos que coloquen algún número de teléfono de referencia para encontrar a sus dueños”.