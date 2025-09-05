 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Piden a los peregrinos no traer animales a Capital

Para evitar accidentes, deshidratación y hasta la muerte de los perros, se solicita resguardar muy bien a las mascotas al momento de salir a realizar la peregrinación.

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

De la misma manera se pidió que se evite que los perritos sigan a las columnas de caminantes.

Así lo dijo Matías Peretti, subsecretario de Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta.

Indicó que los perritos de Capital tendrán en el cuello una cinta blanca: “Les pedimos que coloquen algún número de teléfono de referencia para encontrar a sus dueños”. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO