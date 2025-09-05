Javier Milei se reunió en Los Ángeles con la astronauta salteña Noel de Castro
El presidente mantuvo un almuerzo con la ingeniera biomédica argentina, quien fue seleccionada por la empresa Axiom Space para participar de una futura misión espacial privada.
05 / 09 / 2025
El almuerzo se dio en el marco de la visita de Milei a los Estados Unidos y marcó un gesto político inédito.
Fue la primera vez que un jefe de Estado argentino se reunió oficialmente con una candidata nacional a integrar una misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional.