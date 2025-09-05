 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Caso Leonel Francia: Declaró la madre acusada de su muerte

Dijo que ella no la asesinó y que no sabe cómo se golpeó la cabeza. Además negó los malos tratos de los que hablaron todos los testigos. Para el lunes se esperan los alegatos y posiblemente el veredicto.

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La mujer negó haberle quitado la vida a su hijo. También desmintió las afirmaciones de testigos que la acusaron de maltratarlo.

La imputada aseguró que el día de los hechos no percibió que Leonel estuviera lesionado y siguió con lo suyo.

Contó que el nene le dijo que no iría a la escuela porque se había golpeado y se fue a la cama. Más tarde regresó a despertarlo. Escuchó como un ronquido, lo sacudió y advirtió que estaba fláccido. Ahí le vio una herida en la cabeza y manchas de sangre en el cuerpo. Dijo que se desesperó, pidió ayuda a los albañiles y lo llevaron al hospital.

La acusada señaló que sí vio manchas de sangre en algunos puntos de la casa esa mañana, pero aseguró que pensó que se trataba de rastros de su perra en celo. Admitió que tiró agua para limpiarlas.

Al concluir la jornada se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 8 de septiembre, para dar lugar a los alegatos de las partes y según se prevé, dar a conocer el veredicto al finalizar la jornada.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO