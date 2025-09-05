Caso Leonel Francia: Declaró la madre acusada de su muerte

La mujer negó haberle quitado la vida a su hijo. También desmintió las afirmaciones de testigos que la acusaron de maltratarlo.

La imputada aseguró que el día de los hechos no percibió que Leonel estuviera lesionado y siguió con lo suyo.

Contó que el nene le dijo que no iría a la escuela porque se había golpeado y se fue a la cama. Más tarde regresó a despertarlo. Escuchó como un ronquido, lo sacudió y advirtió que estaba fláccido. Ahí le vio una herida en la cabeza y manchas de sangre en el cuerpo. Dijo que se desesperó, pidió ayuda a los albañiles y lo llevaron al hospital.

La acusada señaló que sí vio manchas de sangre en algunos puntos de la casa esa mañana, pero aseguró que pensó que se trataba de rastros de su perra en celo. Admitió que tiró agua para limpiarlas.

Al concluir la jornada se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 8 de septiembre, para dar lugar a los alegatos de las partes y según se prevé, dar a conocer el veredicto al finalizar la jornada.