Ya está listo el modelo de Boleta Única Papel para las elecciones del 26 de octubre en Salta

Con una lapicera provista en la mesa de votación, el ciudadano deberá marcar la opción de su preferencia detrás de un biombo.

Una vez doblada, la boleta se deposita directamente en la urna, sin sobre. “Lo más importante es que toda la oferta electoral estará en una sola boleta, idéntica en todas las mesas, lo que elimina problemas como el faltante de boletas y refuerza la transparencia”, destacó Acosta Sabatini.

En el país se renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales. Cada provincia elegirá tres senadores: dos corresponderán al partido más votado y uno al segundo. En el caso de los diputados, la distribución se realizará con el sistema proporcional D’Hondt.

En Salta, los ciudadanos deberán optar entre nueve listas que competirán por las tres bancas en la Cámara alta y tres de las siete bancas que la provincia posee en la Cámara de Diputados.

Indicó que los interesados en ser autoridad de mesa pueden dirigirse a Dean Funes 140.

“Tenemos que llegar al número de 7 mil personas y el pago por la jornada de trabajo será de 80 mil pesos”, dijo Acosta.