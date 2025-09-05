 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Comienza a normalizarse la entrega de métodos anticonceptivos

Así lo dijo esta mañana el médico Javier Yapura a propósito de recordarse el Día Mundial de la Salud sexual en la jornada de ayer.  Con varios stands en Plaza Belgrano, el Ministerio de Salud recordó la importancia del cuidado al momento de ejercer una sexualidad responsable. 

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

“Nación no estaba enviando insumos y poco a poco eso comienza a normalizarse gracias a envíos recientes o a las compras que hizo el mismo Gobierno de la Provincia” dijo el profesional. 


AM840

FM96.9

