Comienza a normalizarse la entrega de métodos anticonceptivos
Así lo dijo esta mañana el médico Javier Yapura a propósito de recordarse el Día Mundial de la Salud sexual en la jornada de ayer. Con varios stands en Plaza Belgrano, el Ministerio de Salud recordó la importancia del cuidado al momento de ejercer una sexualidad responsable.
Salta Hoy
05 / 09 / 2025
“Nación no estaba enviando insumos y poco a poco eso comienza a normalizarse gracias a envíos recientes o a las compras que hizo el mismo Gobierno de la Provincia” dijo el profesional.