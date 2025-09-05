La historia del cura que dejó lo hábitos para casarse
Francisco Vacazur nació en San Antonio de los Cobres y tenía 18 años cuando ingresó en la Orden Franciscana. Estuvo en diferentes parroquias hasta que en Mar del Plata conoció a Adriana, su actual esposa.
05 / 09 / 2025
“Ni mi familia, ni mi pueblo lo vieron bien, porque yo fui el primer cura de San Antonio de los Cobres”, comentó a Radio Salta al momento de recordar el día que dejó los hábitos.
“Luego de conocer a Bergoglio -más tarde el Papa Francisco- armé una comunidad sin fronteras que ayuda con la palabra a personas que lo necesitan como por ejemplo quienes sufren por las adicciones”, dijo Vacazur.