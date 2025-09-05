 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La historia del cura que dejó lo hábitos para casarse

Francisco Vacazur nació en San Antonio de los Cobres y tenía 18 años cuando ingresó en la Orden Franciscana. Estuvo en diferentes parroquias hasta que en Mar del Plata conoció a Adriana, su actual esposa.

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Ni mi familia,  ni mi pueblo lo vieron bien, porque yo fui el primer cura de San Antonio de los Cobres”, comentó a Radio Salta al momento de recordar el día que dejó los hábitos.

“Luego de conocer a Bergoglio -más tarde el Papa Francisco- armé una comunidad sin fronteras que ayuda con la palabra a personas que lo necesitan como por ejemplo quienes sufren por las adicciones”, dijo Vacazur.

AM840

FM96.9

