Rige alerta amarilla por vientos en la zona cordillerana

De 12 a 18 se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

El Servicio Meteorológico nacional emitió para este viernes alerta amarilla por vientos en la zona cordillerana de la provincia de Salta con vigencia desde las 12 hasta las 18 horas.

Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Afectará a la Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos.

