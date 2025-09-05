 imagen

Salta continúa fortaleciendo la formación laboral de la mano del sector privado

En Payogasta finalizó la propuesta formativa gastronómica orientada al emprendedurismo realizada con la empresa Cookins y se entregaron certificados a los alumnos.

En Payogasta se dictó el curso "Emprendedor/a para Servicios Gastronómicos Regionales” de la Subsecretaría de Educación y Trabajo. En esta oportunidad se hizo junto a la empresa Cookins, líder en servicios integrales de alimentación y facilities en el país, para fortalecer y promover la formación y el desarrollo productivo de la región de los Valles Calchaquíes.

Se llevó adelante en el Paraje Palermo Oeste y los inscriptos asistieron de manera prácticamente ininterrumpida al cursado y lograron su certificación, a pesar que muchos de los alumnos recorrían alrededor de 16 km por geografías y climas adversos.

Esta oferta de formación laboral se viene realizando  desde el año 2021 en diferentes puntos de la Provincia de Salta según las particularidades y demandas específicas de cada sector. Hasta el momento se han dictado capacitaciones en Cocinero Profesional, Gestor de Hostelería, Pastelería y Panadería, y Cocinero Profesional con orientación en Gastronomía Regional.

Encabezó el acto de entrega la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Cristina Fiore Viñuales junto al Subsecretario de Educación y Trabajo Diego López Morillo acompañados por el Gerente de Relaciones Comunitarias y la Responsable del área de Educación del Municipio de Payogasta, Ignacio Verdura y Maribel Gutiérrez. Además estuvieron presentes representantes de la empresa Cookins, los equipos de la Subsecretaría y las familias de los estudiantes quienes son los protagonistas de este logro.

