El Paseo Ameghino se convierte en pista de tango este domingo

Desde las 17, salteños y turistas podrán disfrutar de una clase gratuita a cargo de las profesoras Florencia Guaymás y Natalia Grossi, seguida de una milonga al aire libre hasta las 20:30 horas.

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad acompaña e invita a la comunidad a disfrutar de un encuentro a puro tango este domingo 7 de septiembre en el Paseo Ameghino (calle Balcarce y Amegino).

La propuesta, organizada por un grupo de jóvenes bailarines apasionados por difundir esta danza, ofrecerá una clase abierta y gratuita de tango de 17 a 18 horas, dictada por las profesoras Florencia Guaymás y Natalia Grossi.

Está destinada tanto a aquellas personas que quieran dar sus primeros pasos en el tango como a quienes ya tengan experiencia. No hace falta concurrir con pareja de baile ni contar con conocimientos previos.

Tras la clase, la tarde continuará con una milonga para todos aquellos que deseen bailar hasta las 20:30 horas.

La actividad es con entrada libre y gratuita, pensada para que vecinos y visitantes vivan una experiencia diferente al ritmo del 2X4.

