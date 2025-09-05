En la UNSA se llevará adelante un operativo de identificación

El Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia, desarrollará un operativo de identificación en la Universidad Nacional de Salta (UNSA).

Las autoridades de la Casa de Altos Estudios se reunieron con los responsables del organismo para coordinar la ubicación y la logística del operativo, que se llevará a cabo del lunes 8 al viernes 12 de setiembre. El móvil se ubicará en la playa de estacionamiento de la institución educativa, situada en el acceso por avenida Bolivia 5150, barrio Castañares.

Se determinó que estudiantes, docentes, personal no docente, familiares y vecinos de la zona podrán acceder a los trámites sin ningún tipo de restricción.

Por parte del Registro Civil participaron en la coordinación el director de Recursos Humanos, Miguel Camponovo, y Cristian Acosta, del área de Informática. En representación de la UNSA estuvieron el secretario general, Alberto Mariscal; el secretario de Bienestar, Luis Portelli; el director de Obras y Servicios, Vicente Lobo; la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles, Mariana Tapia; y el subsecretario de Comunicación Institucional, Daniel Gutiérrez.

La atención comenzará a las 9 de la mañana, momento en el que se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Los interesados podrán realizar trámites de nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como gestionar pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En el caso del pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y el exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Cabe destacar que el Registro Civil trabaja los 365 días del año para garantizar la atención de los trámites identificatorios y registrales de los ciudadanos.