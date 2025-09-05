El hospital Señor del Milagro realizará una charla informativa sobre Artritis

La Unidad de Medicina Complementaria del hospital Señor del Milagro brindará una charla informativa sobre Artritis, denominada “Más allá del dolor físico”. Se realizará el miércoles 10 de septiembre, a partir de las 14.30, en el anexo del nosocomio, ubicado en calle Rivadavia al 1350.

La jornada está dirigida a pacientes reumatológicos y al público en general. Será dictada por profesionales de la Unidad de Medicina Complementaria, quienes abordarán la estimulación temprana del nervio vago como método para calmar el dolor.

Asimismo, la jefa del Programa de Nutrición del hospital, Marta López disertará sobre la importancia de la alimentación en pacientes con artritis.

La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa. Se pretende brindar herramientas a pacientes y familiares de personas que padecen esta patología, con el objetivo de mejorar su calidad de vida aliviando el dolor.