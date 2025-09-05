 imagen

La 1º Jornada "Jóvenes Activos" sumó a más de 50 voluntarios comprometidos

La actividad fue organizada por la Dirección Gral. de Juventud y Niñez de la Municipalidad. Jóvenes de diferentes edades recogieron residuos de las banquinas y los clasificaron. El recorrido fue en desde la rotonda del Quirquincho hasta el control policial de Ruta 28. 

05 / 09 / 2025

 

La primera jornada denominada “Jóvenes Activos” organizada por la Municipalidad se realizó con éxito. La misma contó con la participación y compromiso de más de 50 jóvenes de diferentes edades.

La actividad inició desde la rotonda del Quirquincho hasta el puesto policial de Ruta 28. Previo a la salida, se compartió un desayuno saludable y luego se entregó el kit de limpieza para el cuidado personal de cada joven y un chaleco reflectivo. Los chicos limpiaron y levantaron residuos y los clasificaron.

Jimena Rosas, directora General de Juventud y Niñez, destacó el gran compromiso social de los jóvenes y profesores.

Una de las jovencitas, Martina Ortiz, de barrio Santa Ana 1, explicó que la jornada además de concientizar sobre la limpieza y el cuidado del medio ambiente, los unió como grupo estudiantil.

Otro joven, Lucas Roldán, alumno del ISMODE, contó que se sumó a la propuesta por invitación de los profesores. “Una docente nos dijo si queríamos participar y nos sumamos. Como futuros profesionales queremos y pedimos a todos cuidar el medio ambiente”.

Durante el trayecto, personal de la Secretaría de Tránsito acompañó a los jóvenes y el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social, contó con un stand en el Quirquincho, donde enfermeros cuidaron a los jóvenes voluntarios.

Finalizado la actividad, se entregaron libros sobre el cuidado de los árboles y la naturaleza.

