Capital-San Lorenzo: Allanamientos y detenidos por lesiones, daños e incidentes violentos

Esta madrugada, se llevaron a cabo 29 allanamientos en los barrios Solidaridad, La Paz, Libertad, Villa Primavera de la Capital. También en los barrios Atocha y Nueva Esperanza de San Lorenzo.

Las causas penales se iniciaron ante la denuncia de vecinos por daños, lesiones, amenazas e intimidación pública en el marco de enfrentamientos violentos entre grupos antagónicos. En Atocha fue detenido el presunto causante de graves lesiones con arma de fuego en perjuicio de un menor de 16 años, hecho registrado la semana pasada. Además 19 personas mayores de edad más fueron detenidas involucradas en estas causas. Hubo también 7 demorados.

Se secuestraron armas hechizas, facas, droga, entre otros elementos de interés para las causas.

El megaoperativo fue realizado por la Dirección General de Investigaciones y grupos de apoyo de distintas unidades especiales de la Fuerza Provincial. Trabajaron más de 220 policías de los Distritos de Prevención 1 y 10.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el jefe de Policía, Diego Bustos, el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar, se reunieron con el personal operativo y destacaron el trabajo investigativo que se desarrolló para dar respuestas a la demanda de vecinos ante los episodios de violencia que denunciaron.

El Ministro resaltó la importancia de las acciones con el Ministerio Público Fiscal para atender los requerimientos de la comunidad ante la conflictividad social y los hechos delictivos que se registran en determinadas jurisdicciones.

Intervinieron la Fiscalía Penal 6, Fiscalía Penal 2 delegación San Lorenzo y el Juzgado de Garantías 4.