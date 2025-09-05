La Municipalidad de Salta declaró de interés turístico el Workshop ASAT

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, declaró de interés turístico el Workshop ASAT, que se llevó adelante este viernes 5 de septiembre en las instalaciones del Club 20 de Febrero.

En la jornada participaron más de 60 prestadores y operadores turísticos de distintos rubros, quienes presentaron sus propuestas y generaron un espacio de vinculación clave para el fortalecimiento del sector.

Desde el Ente de Turismo se destacó la importancia de este tipo de instancias, que permiten impulsar la promoción del destino, generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer el trabajo colaborativo entre el sector público y privado, consolidando a la ciudad de Salta como un lugar estratégico dentro de la oferta turística nacional e internacional.