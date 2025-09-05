 imagen

Aguas del Norte realiza un empalme y nexo de cañerías para mejorar el servicio

La obra vincula los acueductos de Campo Alegre con el del Norte y permitirá mejorar los niveles de reserva para optimizar el servicio que se brinda en la zona y tener respaldo ante eventuales inconvenientes con alguno de estos sistemas.

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Aguas del Norte ejecuta una obra nexo y empalme de cañerías, para vincular el Acueducto Campo Alegre al Acueducto Norte con el objetivo de mejorar la reserva, la prestación del servicio para los vecinos de la zona y contar con un respaldo de caudal en caso de que se produzca un inconveniente con alguno de estos sistemas.

Se trata de 325 metros de nueva cañería que unirán ambos acueductos para lograr un aporte extra que incremente las reservas y optimice el servicio en los distintos barrios de la zona norte de la ciudad.

El jefe operativo del servicio para zona norte de Aguas del Norte, Santos Cutipa, explicó que esta obra consta de 325 metros de nueva cañería y un nexo para vincular los acueductos  Campo Alegre y Norte para tener un mejor aporte y optimizar el servicio para los vecinos de la zona.

