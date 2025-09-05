Aguas del Norte realiza un empalme y nexo de cañerías para mejorar el servicio

Aguas del Norte ejecuta una obra nexo y empalme de cañerías, para vincular el Acueducto Campo Alegre al Acueducto Norte con el objetivo de mejorar la reserva, la prestación del servicio para los vecinos de la zona y contar con un respaldo de caudal en caso de que se produzca un inconveniente con alguno de estos sistemas.

Se trata de 325 metros de nueva cañería que unirán ambos acueductos para lograr un aporte extra que incremente las reservas y optimice el servicio en los distintos barrios de la zona norte de la ciudad.

El jefe operativo del servicio para zona norte de Aguas del Norte, Santos Cutipa, explicó que esta obra consta de 325 metros de nueva cañería y un nexo para vincular los acueductos Campo Alegre y Norte para tener un mejor aporte y optimizar el servicio para los vecinos de la zona.