Fiesta del Milagro: se dispondrán de puntos de asistencia a los peregrinos

En vistas al ingreso de diversos grupos de peregrinos a la ciudad, la Municipalidad acondicionó distintos sectores en la zona sur donde se podrán instalar los puntos de asistencia. Los mismos serán utilizados tanto por el personal municipal como por los vecinos que quieran colaborar.

Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, explicó que desde el área de Desarrollo Social se instalará como todos los años, una carpa en la plaza de barrio San Carlos, ubicada en sobre avenida Mitos Americanos y Calle Huayratata. El sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 7 a 23 hs. “Los agentes municipales estarán en este punto de recepción al peregrino. También habrá asistencia de enfermería, podólogos solidarios, estudiantes de enfermería y medicina de la UNSA”.

Durante la noche del peregrino, el domingo 14 de 22 a 01 se dará asistencia a los fieles y peregrinos que estén en la plaza 9 de Julio.

En tanto, el lunes 15 se habilitará un punto de apoyo para el personal municipal que se encuentre brindando distintos servicios ese día. El mismo estará ubicado en la calle 20 de Febrero 231 en el horario de 15 a 19.

Por otra parte, a lo largo de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, la Secretaría de Obras Públicas habilitó para los vecinos distintos sectores para la instalación de puntos de asistencia a los peregrinos.

Los mismos serán los siguientes:

+ Plaza del barrio San Carlos

+ Rotonda de ingreso al barrio Santa Ana

+ Parque Sur

+ Paseo peatonal del barrio Bancario y San Francisco

Es importante destacar que, en dicha avenida se está desarrollando el Plan Vial Zona Sur, por lo que hay lugares con demarcaciones de obras, por ello se solicita a la gente respetar las indicaciones y los sectores habilitados para los puntos de asistencia.