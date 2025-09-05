Salta se tiñó de oro en los Juegos Nacionales de adultos mayores

Salta fue protagonista en los Juegos Nacionales de adultos mayores. No solo por la calidez de ser anfitriona, sino también por los logros deportivos. En la sumatoria de medallas, el equipo provincial obtuvo tres primeros puestos nacionales y un tercer lugar.

Entre las medallas doradas, Salta ganó en ajedrez mixto, tenis de mesa masculino y pádel masculino. En circuito de habilidades múltiples, el equipo provincial se quedó con la medalla de bronce.

En el medallero final, Salta quedó en el segundo puesto entre 17 provincias participantes. CABA fue el ganador con tres medallas doradas y una plateada, mientras que San Luis completó el podio con dos primeros puestos y un segundo lugar.

Los Juegos Nacionales de adultos mayores se realizaron del 1 al 5 de septiembre en nuestra provincia con la participación de más de mil competidores. Se compitió en 10 disciplinas: ajedrez, newcom, orientación, pádel, tenis, tenis de mesa, habilidades múltiples, tejo, sapo y truco.

Participaron delegaciones de Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y Salta.

La organización estuvo a cargo del Ministerio de Turismo y Deporte de la Provincia de Salta en forma conjunta con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Medallero final

Provincias Oro Plata Bronce

CABA 3 1

Salta 3 1

Chubut 2 1 1

San Luis 2 1

San Juan 2 1

Santa Cruz 1 2

Corrientes 1 1

Córdoba 1 4

Jujuy 1 3

Río Negro 3 1

Santa Fe 3 2

Catamarca 1 1

Mendoza 1 1

Misiones 1 1

Tucumán 1

Resultados por disciplina

Ajedrez mixto

Oro: Salta

Plata: Tucumán

Bronce: Jujuy

Circuito de habilidades múltiples

Oro: San Juan

Plata: Río Negro

Bronce: Salta

Newcom mixto

Oro: Córdoba

Plata: Chubut

Bronce: Catamarca

Orientación mixto

Oro: Chubut

Plata: Santa Fe

Bronce: Córdoba

Tejo masculino

Oro: San Juan

Plata: Santa Cruz

Bronce: Río Negro

Tenis de mesa femenino

Oro: CABA

Plata: Misiones

Bronce: Córdoba

Tenis de mesa masculino

Oro: Salta

Plata: Santa Cruz

Bronce: Misiones

Tenis de mesa mixto

Oro: San Luis

Plata: CABA

Bronce: Córdoba

Tenis mixto

Oro: San Luis

Plata: Río Negro

Bronce: Santa Fe

Truco mixto

Oro: CABA

Plata: Corrientes

Bronce: Mendoza