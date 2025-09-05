Salta se tiñó de oro en los Juegos Nacionales de adultos mayores
La delegación provincial ganó tres medallas doradas y una de bronce durante la competencia que se realizó en Salta. Fue campeón en ajedrez, pádel y tenis de mesa. Nuestra delegación también se quedó con la Copa Juego Limpio.
Deportes
05 / 09 / 2025
Salta fue protagonista en los Juegos Nacionales de adultos mayores. No solo por la calidez de ser anfitriona, sino también por los logros deportivos. En la sumatoria de medallas, el equipo provincial obtuvo tres primeros puestos nacionales y un tercer lugar.
Entre las medallas doradas, Salta ganó en ajedrez mixto, tenis de mesa masculino y pádel masculino. En circuito de habilidades múltiples, el equipo provincial se quedó con la medalla de bronce.
En el medallero final, Salta quedó en el segundo puesto entre 17 provincias participantes. CABA fue el ganador con tres medallas doradas y una plateada, mientras que San Luis completó el podio con dos primeros puestos y un segundo lugar.
Los Juegos Nacionales de adultos mayores se realizaron del 1 al 5 de septiembre en nuestra provincia con la participación de más de mil competidores. Se compitió en 10 disciplinas: ajedrez, newcom, orientación, pádel, tenis, tenis de mesa, habilidades múltiples, tejo, sapo y truco.
Participaron delegaciones de Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y Salta.
La organización estuvo a cargo del Ministerio de Turismo y Deporte de la Provincia de Salta en forma conjunta con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.
Medallero final
Provincias Oro Plata Bronce
CABA 3 1
Salta 3 1
Chubut 2 1 1
San Luis 2 1
San Juan 2 1
Santa Cruz 1 2
Corrientes 1 1
Córdoba 1 4
Jujuy 1 3
Río Negro 3 1
Santa Fe 3 2
Catamarca 1 1
Mendoza 1 1
Misiones 1 1
Tucumán 1
Resultados por disciplina
Ajedrez mixto
Oro: Salta
Plata: Tucumán
Bronce: Jujuy
Circuito de habilidades múltiples
Oro: San Juan
Plata: Río Negro
Bronce: Salta
Newcom mixto
Oro: Córdoba
Plata: Chubut
Bronce: Catamarca
Orientación mixto
Oro: Chubut
Plata: Santa Fe
Bronce: Córdoba
Tejo masculino
Oro: San Juan
Plata: Santa Cruz
Bronce: Río Negro
Tenis de mesa femenino
Oro: CABA
Plata: Misiones
Bronce: Córdoba
Tenis de mesa masculino
Oro: Salta
Plata: Santa Cruz
Bronce: Misiones
Tenis de mesa mixto
Oro: San Luis
Plata: CABA
Bronce: Córdoba
Tenis mixto
Oro: San Luis
Plata: Río Negro
Bronce: Santa Fe
Truco mixto
Oro: CABA
Plata: Corrientes
Bronce: Mendoza