Unidad Carcelaria 1: Declararon cuatro de los imputados en la causa

En el cierre de la quinta semana del juicio seguido contra miembros del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares declararon cuatro de los imputados.

Antes del inicio de los testimonios, la Unidad Fiscal -integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto-, informó una modificación en la acusación respecto de Nicol Judith Luna y Patricia Daiana Flores, quienes pasaron de estar imputadas como coautoras a partícipes necesarias del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y cometido en un establecimiento de detención.

Asimismo, a partir de lo declarado por un testigo, la Fiscalía amplió la acusación contra Marcos Matías Bucotich, incorporando un hecho más de exacciones ilegales agravadas (concusión).

Luego, hicieron uso de su derecho a declarar Josué Valencia, Baldomero Córdoba, María Inés Méndez y Manuel Méndez.

El lunes 8 de septiembre está previsto que presten testimonio otros imputados en la causa y el martes 9 den inicio los alegatos de las partes.