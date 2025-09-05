 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Unidad Carcelaria 1: Declararon cuatro de los imputados en la causa

El lunes harán lo propio los otros acusados. Está previsto que el martes 9 de septiembre inicien los alegatos de las partes.

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el cierre de la quinta semana del juicio seguido contra miembros del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares declararon cuatro de los imputados.

Antes del inicio de los testimonios, la Unidad Fiscal -integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto-, informó una modificación en la acusación respecto de Nicol Judith Luna y Patricia Daiana Flores, quienes pasaron de estar imputadas como coautoras a partícipes necesarias del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y cometido en un establecimiento de detención.

Asimismo, a partir de lo declarado por un testigo, la Fiscalía amplió la acusación contra Marcos Matías Bucotich, incorporando un hecho más de exacciones ilegales agravadas (concusión).

Luego, hicieron uso de su derecho a declarar Josué Valencia, Baldomero Córdoba, María Inés Méndez y Manuel Méndez.

El lunes 8 de septiembre está previsto que presten testimonio otros imputados en la causa y el martes 9 den inicio los alegatos de las partes.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO