El Galpón: Recordaron a los cinco policías fallecidos en un accidente de tránsito en 2018

[Foto gentileza diario El Tribuno]

En la mañana de hoy, se realizó un emotivo acto. Se recordó a cinco policías y tres civiles que fallecieron en un siniestro vial ocurrido en el año 2018, cuando chocaron frontalmente con un remis, Renault Kangoo, blanco, que iba en sentido contrario.

La ceremonia tuvo lugar junto al cenotafio "Camino al cielo", inaugurado en 2019.

Este monumento simboliza la ruta y las vidas perdidas.

Estuvieron presentes familiares, amigos y autoridades policiales. El comisario Marcelo Valdez destacó la importancia de recordar a los caídos.