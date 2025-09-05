 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Galpón: Recordaron a los cinco policías fallecidos en un accidente de tránsito en 2018

El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 16, dejando una profunda huella en la comunidad. La tragedia unió a la localidad en su dolor y memoria.

Salta Hoy

05 / 09 / 2025

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

En la mañana de hoy, se realizó un emotivo acto. Se recordó a cinco policías y tres civiles que fallecieron en un siniestro vial ocurrido en el año 2018, cuando chocaron frontalmente con un remis, Renault Kangoo, blanco, que iba en sentido contrario.

La ceremonia tuvo lugar junto al cenotafio "Camino al cielo", inaugurado en 2019.

Este monumento simboliza la ruta y las vidas perdidas. 

Estuvieron presentes familiares, amigos y autoridades policiales. El comisario Marcelo Valdez destacó la importancia de recordar a los caídos. 

 

