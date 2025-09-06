Comenzó la novena al Señor y la Virgen del Milagro: podés escucharla por Radio Salta

La cuenta regresiva hacia las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro ya está en marcha. Este sábado comenzó oficialmente la Novena 2025, que se extenderá hasta el 14 de septiembre bajo el lema “Camino del Encuentro y la Esperanza”, y marcará el camino espiritual hacia el día central de la procesión. Los oyentes de Radio Salta pueden seguir la tradicional novena a las 14 y a las 20.

Durante estos días, los fieles podrán participar del rezo de la novena a las 15.30 en la Catedral Basílica, seguido por las misas con novena en distintos horarios: 17, 19, 20.30 y 22. Con el fin de acercar la celebración a toda la comunidad, el Arzobispado dispuso transmisiones en vivo a través de las cuentas oficiales de Facebook de la Catedral y del Arzobispado de Salta, además del canal de YouTube de la Universidad Católica de Salta (UCASal).