Descartan riesgo sanitario tras mortandad de ganado en Rosario de Lerma

La aparición de un video que mostraba animales vacunos sin vida en un campo de Rosario de Lerma generó alarma en la comunidad y motivó la intervención de la Justicia y de organismos sanitarios. El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante tomó cartas en el asunto el pasado 3 de septiembre, tras la viralización de las imágenes, y dispuso un relevamiento a cargo de la Policía Rural Ambiental.

En el lugar, el propietario explicó que los restos correspondían a animales fallecidos por causas naturales, principalmente por edad avanzada y circunstancias propias de la actividad productiva. Ante la situación, el fiscal ordenó que los cadáveres fueran enterrados en una fosa adecuada para garantizar su correcta biodegradación, medida que se cumplió en el mismo día.

Como parte de las acciones preventivas, técnicos del SENASA y del área de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública realizaron una inspección sanitaria en el establecimiento. Tras la evaluación, confirmaron que los restos fueron dispuestos de manera correcta y que no existe riesgo de foco infeccioso. Además, aclararon que la mortandad de quince animales sobre un rodeo de 800 cabezas se encuentra dentro de los parámetros normales para un tambo.

De todas formas, el productor fue notificado sobre la importancia de mejorar la gestión de los animales muertos para evitar situaciones similares a futuro. Asimismo, el fiscal dispuso controles quincenales por parte de la Policía Rural Ambiental, con el objetivo de garantizar que la situación no se repita