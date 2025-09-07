Clausuraron preventivamente el Sanatorio San Roque en Tres Cerritos

El Sanatorio San Roque, ubicado en la calle Las Palmeras del barrio Tres Cerritos, quedó bajo clausura preventiva tras un operativo conjunto de la Patrulla Ambiental de la Municipalidad de Salta y el área de Inspecciones Ambientales.

La medida se aplicó por dos infracciones: el establecimiento no contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal, exigido por la Ordenanza 12.745 para el funcionamiento de cualquier actividad comercial, y además se comprobó que fue responsable de la poda de dos árboles de gran porte sin autorización, en infracción a la Ordenanza 15.675.

La intervención tuvo origen en denuncias de vecinos de la zona, que alertaron sobre los trabajos en los ejemplares arbóreos. Una vez en el lugar, los inspectores constataron no solo la ausencia de permiso, sino también los daños ocasionados a las especies, lo que generó preocupación por el impacto ambiental y social de la pérdida de árboles de gran porte en el barrio.

Durante el procedimiento se labró el acta de infracción contra la firma Sanatorio San Roque S.A., acumulando tanto la irregularidad administrativa como la falta ambiental. Por esto, el municipio resolvió aplicar la clausura preventiva hasta que el establecimiento regularice su situación y se evalúe la reparación de los daños ocasionados.