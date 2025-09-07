Peregrinos llegan en pequeños grupos a la Catedral en el segundo día de la novena

El segundo día de la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro se vive con una profunda mezcla de emoción y devoción en la Catedral Basílica de Salta y en la Plaza 9 de Julio. Desde distintos barrios de la ciudad, pequeños grupos de peregrinos comenzaron a acercarse para renovar su fe en familia o entre amigos, en una tradición que se mantiene viva generación tras generación.

Desde el barrio Pereyra Rosas, por ejemplo, un grupo de jóvenes llegó con entusiasmo para agradecer y pedir por salud y abundancia. “Venimos como todos los años a la Catedral con una gran fe, hoy en familia vinimos a renovar nuestra fe desde nuestro barrio y muy orgullosa la verdad”, contó una de las participantes.

Este año también se sumaron fieles del exterior, como Nubia, quien es oriunda de Bolivia pero actualmente vive en Buenos Aires y contó que es devota de la Virgen de Urkupiña y de la Virgencita de Chaguaya. “Es la primera vez que vengo a la Catedral de Salta, y estar aquí me genera un sentimiento de bienestar y agradecimiento. Uno entra con emoción y sale con paz”, expresó.