Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati ya son santos: canonización histórica en el Vaticano

El Vaticano vivió este domingo una jornada histórica con la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, en una multitudinaria ceremonia presidida por el papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Decenas de miles de fieles, especialmente jóvenes, celebraron con emoción el acontecimiento que inscribe a dos referentes de la fe en el libro de los santos.

El acto comenzó con la lectura de las biografías de ambos beatos a cargo de Marcelo Smeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, quien pidió formalmente su canonización. Tras la fórmula solemne en latín pronunciada por el pontífice, la plaza estalló en aplausos y cantos de júbilo.

Entre los presentes se destacó la familia de Carlo Acutis: su madre llevó hasta el altar un relicario con un fragmento del corazón del joven. También asistió el presidente de Italia, Sergio Mattarella, junto con delegaciones de peregrinos de distintos países.

En su homilía, el papa León XIV destacó que “los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra”. Y recordó sus frases más célebres: “No yo, sino Dios”, de Acutis, y “Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, llegarás hasta el final”, de Frassati.

Carlo Acutis, el primer santo milenial

Nacido en Londres en 1991 y criado en Milán, Carlo Acutis utilizó internet y las redes para difundir la fe, elaborando páginas sobre la Eucaristía y desarrollando proyectos solidarios en su colegio. Falleció en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia fulminante. Fue beatificado en 2020, tras el reconocimiento de la curación milagrosa de un niño en Brasil con una malformación congénita.

El segundo milagro atribuido a su intercesión fue la recuperación inexplicable de una joven costarricense con traumatismo craneal, lo que abrió la puerta a su canonización.

Pier Giorgio Frassati, el santo de la caridad

Nacido en Turín en 1901, provenía de una familia acomodada, pero dedicó su vida a los pobres y enfermos. Visitaba a diario hospitales y barrios humildes, donde contrajo poliomielitis que lo llevó a la muerte a los 24 años. Su vida, marcada por la oración, la misa diaria y el compromiso social, inspiró a generaciones de jóvenes católicos.