Orán: dolor y reclamo de justicia por el crimen de Tiago

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán atraviesa horas de profundo dolor tras el brutal asesinato de Tiago Maximiliano Mendoza, un joven de 16 años que fue atacado a plena luz del día frente al colegio Bachiller. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 17, en la Plaza Santa Marta, cuando Tiago esperaba a su novia a la salida de clases.

Según testigos, dos personas participaron en la agresión: un adolescente de 15 años, identificado como M.N.S., descendió de una motocicleta y atacó a Tiago por la espalda con un cuchillo. En medio del forcejeo, lo apuñaló nuevamente y lo golpeó en la cabeza antes de robarle la gorra. El conductor de la moto, identificado como L.R., continúa prófugo.

Gravemente herido, Tiago logró pedir auxilio y caminar hasta el hospital San Vicente de Paul, pero su familia denuncia que durante los minutos posteriores al ataque no recibió asistencia de las personas que estaban en el lugar.

Maira Mendoza, tía del adolescente, sostuvo que se trató de un ataque premeditado y apuntó contra la falta de ayuda inmediata: “Mi sobrino gritaba pidiendo auxilio y nadie lo asistió. Fue un abandono de persona”, expresó.