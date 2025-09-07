Buenos Aires: más de 14 millones de bonaerenses ya votan en las elecciones legislativas

Este domingo se desarrollan las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires, donde más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales en los 135 municipios.

Se trata de la primera elección provincial desdoblada de la nacional, lo que la convierte en una prueba clave para medir fuerzas entre La Libertad Avanza y el peronismo.

Una de las novedades es la reasignación de centros de votación mediante Inteligencia Artificial (IA), que se aplica en casi todos los distritos, con excepción de La Matanza. Sin embargo, el sistema electoral se mantiene bajo el esquema tradicional de boleta partidaria o “lista sábana”, descartándose en esta ocasión la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

Los comicios cierran a las 18 y los primeros resultados oficiales se difundirán a partir de las 21 horas, según informó la Junta Electoral bonaerense.