Motociclista herido: Otro accidente en la avenida Paraguay

Ocurrió hoy a las 5:30 de la madrugada, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió el alerta por lo ocurrido entre un utilitario y una motocicleta.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

El accidente ocurrió a la altura de la pasarela de acceso a Villa Palacios.

La camioneta Traffic se dirigía hacia el sur, mientras trataba de tomar la colectora una motocicleta, guiada por un hombre de 26 años. 

Según manifestó el motociclista se dirigía a trabajar al aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, cuando se produjo el siniestro vial. 

El conductor de la Traffic explicó que repentinamente se cruzó la motocicleta sin tener tiempo de impedir el choque. 

En el lugar hay semáforos y cámaras de seguridad, mientras se esperan los resultados de las pericias. 

El motociclista tuvo que ser trasladado al Hospital San Bernardo con el diagnóstico de politraumatismo. 

 


 

