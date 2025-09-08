 imagen

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sancionaron a 174 conductores alcoholizados durante el fin de semana

La Policía Vial revisó más de 8.300 vehículos en puntos de control fijos y móviles de rutas y calles de la provincia, y detectó 1005 infracciones.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

La mayoría fueron por incumplimientos de la Ley Nacional de Tránsito. 

Los uniformados realizaron más de 5.100 test de alcoholemia, resultando en 174 sanciones por conducción bajo los efectos del alcohol. 

Este trabajo preventivo busca promover cambios en la conducta vial y reducir accidentes.

 

AM840

FM96.9

