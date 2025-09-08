Sancionaron a 174 conductores alcoholizados durante el fin de semana
La Policía Vial revisó más de 8.300 vehículos en puntos de control fijos y móviles de rutas y calles de la provincia, y detectó 1005 infracciones.
La mayoría fueron por incumplimientos de la Ley Nacional de Tránsito.
Los uniformados realizaron más de 5.100 test de alcoholemia, resultando en 174 sanciones por conducción bajo los efectos del alcohol.
Este trabajo preventivo busca promover cambios en la conducta vial y reducir accidentes.