Kinesiólogos ya trabajan por los peregrinos del Milagro
Esperan a los fieles en varios puestos en diferentes lugares de la provincia.
Salta Hoy
08 / 09 / 2025
Recomiendan prestar atención especial al cuidado de la salud de las piernas, pies, buena hidratación, alimentación y protección de la piel, según dijo Liliana Pastor, titular de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiologos de Salta.
Los interesados en realizar donaciones pueden hacerlo en Las Heras 44 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
Se solicita servilletas de papel, cremas, alcohol, y toallitas femeninas con alas, entre otros elementos.
Pastor recordó cómo iniciaron en la jornada de ayer la tarea solidaria.