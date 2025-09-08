Kinesiólogos ya trabajan por los peregrinos del Milagro

Recomiendan prestar atención especial al cuidado de la salud de las piernas, pies, buena hidratación, alimentación y protección de la piel, según dijo Liliana Pastor, titular de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiologos de Salta.

Los interesados en realizar donaciones pueden hacerlo en Las Heras 44 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Se solicita servilletas de papel, cremas, alcohol, y toallitas femeninas con alas, entre otros elementos.

Pastor recordó cómo iniciaron en la jornada de ayer la tarea solidaria.