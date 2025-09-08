 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Kinesiólogos ya trabajan por los peregrinos del Milagro

Esperan a los fieles en varios puestos en diferentes lugares de la provincia.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Recomiendan prestar atención especial al cuidado de la salud de las piernas, pies, buena hidratación, alimentación y protección de la piel, según dijo Liliana Pastor, titular de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiologos de Salta.

Los interesados en realizar donaciones pueden hacerlo en Las Heras 44 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Se solicita servilletas de papel, cremas, alcohol, y toallitas femeninas con alas, entre otros elementos.

Pastor recordó cómo iniciaron en la jornada de ayer la tarea solidaria.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO