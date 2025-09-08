Conmoción en Orán: un adolescente de 16 años fue asesinado en una plaza

Ocurrió el viernes pasado en la Plaza Santa Marta, de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

El ataque fue perpetrado por un menor de 15 años, quien utilizó un arma blanca.

La víctima logró llegar al hospital, pero falleció tras una cirugía.

Otro joven ingresó con una herida en la mano y fue identificado como el presunto autor del homicidio.

La Policía investiga los motivos del ataque y posibles conflictos previos entre los adolescentes.