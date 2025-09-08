 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Más de 2 mil personas caminan hacia la Catedral Basílica

Son los integrantes de al menos 27 peregrinaciones que se desplazan en estos momentos por diferentes caminos y rutas de la provincia, según fuentes oficiales.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

Todas las agrupaciones tienen como destino esta Capital con el objetivo de rendir cultos a los Santos Patronos. 

En bicicleta en grupos e individualmente por lo que se solicita a automovilistas, colectiveros y camioneros circular con precaución y baja velocidad para resguardar la seguridad de los fieles.

Entre ellos se cuenta la presencia de 16 personas en bicicleta que llegan desde el Perú y ahora se encuentran en Jujuy.

El jefe de Prensa de la Policía, Cristian Aguilera, indicó por Radio Salta que hasta el momento el trayecto se realiza con tranquilidad y sin incidentes.

Aguilera recordó que la fuerza creó una aplicación llamada “Soy Peregrino” que es útil para el registro de los caminantes y también para pedir ayuda a la policía.

 

AM840

FM96.9

