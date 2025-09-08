Más de 2 mil personas caminan hacia la Catedral Basílica
Son los integrantes de al menos 27 peregrinaciones que se desplazan en estos momentos por diferentes caminos y rutas de la provincia, según fuentes oficiales.
Salta Hoy
08 / 09 / 2025
Todas las agrupaciones tienen como destino esta Capital con el objetivo de rendir cultos a los Santos Patronos.
En bicicleta en grupos e individualmente por lo que se solicita a automovilistas, colectiveros y camioneros circular con precaución y baja velocidad para resguardar la seguridad de los fieles.
Entre ellos se cuenta la presencia de 16 personas en bicicleta que llegan desde el Perú y ahora se encuentran en Jujuy.
El jefe de Prensa de la Policía, Cristian Aguilera, indicó por Radio Salta que hasta el momento el trayecto se realiza con tranquilidad y sin incidentes.
Aguilera recordó que la fuerza creó una aplicación llamada “Soy Peregrino” que es útil para el registro de los caminantes y también para pedir ayuda a la policía.