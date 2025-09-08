VIDEO: Intensa nevada en Olacapato retrasó a los peregrinos de Tolar Grande

Los peregrinos de Tolar Grande llegaron a Olacapato y fueron recibidos con calidez, pero la nevada les impidió continuar su trayecto.

La policía detuvo su marcha debido a la fuerte nevada. Sin embargo, tras algunas horas de espera, los peregrinos decidieron retomar el camino.

También los grupos de Mina Patito y Antofagasta iniciaron su marcha, con la esperanza de llegar mañana a San Antonio de los Cobres.