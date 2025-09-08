 imagen

VIDEO: Intensa nevada en Olacapato retrasó a los peregrinos de Tolar Grande

Después de largas horas de espera, ésta madrugada retomaron el camino hacia la Catedral Basílica de Salta. Soportaron temperaturas de 6 grados bajo cero.

08 / 09 / 2025

 

Los peregrinos de Tolar Grande llegaron a Olacapato y fueron recibidos con calidez, pero la nevada les impidió continuar su trayecto. 

La policía detuvo su marcha debido a la fuerte nevada. Sin embargo, tras algunas horas de espera, los peregrinos decidieron retomar el camino. 

También los grupos de Mina Patito y Antofagasta iniciaron su marcha, con la esperanza de llegar mañana a San Antonio de los Cobres. 

