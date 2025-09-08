“Con nuestro peregrinar queremos contagiar la fe”

En principio el grupo que partió desde tierras riojanas estaba compuesto por 10 personas, pero en el transcurso del camino se espera que se sumen otros promesantes.

“En total llegaremos a Salta Capital unos 20 ciclistas el próximo 13 de septiembre”, dijo Ricardo Juárez, vocero del grupo llamado “Rodar con amigos”.

Juárez indicó que este tipo de peregrinación exige un entrenamiento y preparación previo, dado que se llegan a pedalear 100 km por dia.