Caletti: “No creo que en Salta se repita lo que ocurrió en Bueno Aires”

“Estos resultados son el producto de una arduo trabajo que comenzó en abril, cuando comenzamos a abrir la brecha y culminan ayer cuando se aplastó a La Libertad Avanza”, manifestó por Radio Salta.

Subrayó en otra parte de la charla que “el kirchnerismo tiene muy poca representación en Salta. Aquí el panorama es muy diferente porque el peronismo se encuentra totalmente fracturado”, dijo.

Y comentó que los resultados registrados ayer se dieron porque al gobierno nacional le faltaron “las 3 H: humildad, humanidad y honestidad”.

“La gente le dijo basta a Milei y las políticas que tuvo con el Garrahan, el recorte en los medicamentos oncológicos, las pensiones por discapacidad y los insultos permanentes”, manifestó la representante salteña.