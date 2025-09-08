 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Caletti: “No creo que en Salta se repita lo que ocurrió en Bueno Aires”

La diputada nacional por Salta, Pamela Caletti, compartió esta mañana su alegría por los resultados de las elecciones realizadas en Buenos Aires con el claro triunfo para el peronismo kirchnerista.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Estos resultados son el producto de una arduo trabajo que comenzó en abril, cuando comenzamos a abrir la brecha y culminan ayer cuando se aplastó a La Libertad Avanza”, manifestó por Radio Salta.

Subrayó en otra parte de la charla que “el  kirchnerismo tiene muy poca representación en Salta. Aquí el panorama es muy diferente porque el peronismo se encuentra totalmente fracturado”, dijo.

Y comentó que los resultados registrados ayer se dieron porque al gobierno nacional le faltaron “las 3 H: humildad, humanidad y honestidad”. 

“La gente le dijo basta a Milei y las políticas que tuvo con el Garrahan, el recorte en los medicamentos oncológicos, las pensiones por discapacidad y los insultos permanentes”, manifestó la representante salteña. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO