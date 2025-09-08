 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cafayate: Desarticularon una banda que aterrorizaba con sus robos

La policía realizó 11 allanamientos y 9 hombres mayores de edad fueron detenidos. La investigación inició hace cuatro meses por denuncias de damnificados.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Hubo secuestro de elementos de interés para las causas. Intervino la Fiscalía Penal de Cafayate.

Se secuestraron bicicletas, electrodomésticos, celulares, entre otros elementos de interés para la causa. Se recuperaron además armas de fuego como escopetas, revólveres y fusiles de avancarga.

“Entre las armas se cuentan con algunas de colección con más de 100 años de antigüedad”, manifestó el jefe de prensa de la Policía, Cristian Aguilera.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO