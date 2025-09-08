Cafayate: Desarticularon una banda que aterrorizaba con sus robos

Hubo secuestro de elementos de interés para las causas. Intervino la Fiscalía Penal de Cafayate.

Se secuestraron bicicletas, electrodomésticos, celulares, entre otros elementos de interés para la causa. Se recuperaron además armas de fuego como escopetas, revólveres y fusiles de avancarga.

“Entre las armas se cuentan con algunas de colección con más de 100 años de antigüedad”, manifestó el jefe de prensa de la Policía, Cristian Aguilera.