EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Pido salud para mi hija”

Sergio, un peregrino de Metán llegó esta mañana a la Catedral Basílica de Salta pidiendo el favor milagroso de la cura para una pequeña niña en tratamiento oncológico.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El caminante llegó a Plaza 9 de julio luego de una larga caminata acompañado por varios familiares y amigos. 

Una gran foto en su pecho retrataba la imagen de su pequeña. “Pido especialmente por ella desde hace dos años”, dijo muy emocionado por los micrófonos de Radio Salta. 

 

AM840

FM96.9

