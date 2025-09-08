“Pido salud para mi hija”
Sergio, un peregrino de Metán llegó esta mañana a la Catedral Basílica de Salta pidiendo el favor milagroso de la cura para una pequeña niña en tratamiento oncológico.
Salta Hoy
08 / 09 / 2025
VER GALERÍA
El caminante llegó a Plaza 9 de julio luego de una larga caminata acompañado por varios familiares y amigos.
Una gran foto en su pecho retrataba la imagen de su pequeña. “Pido especialmente por ella desde hace dos años”, dijo muy emocionado por los micrófonos de Radio Salta.