Los camiones preferidos de los argentinos El ciclo “Hablemos de lo que viene” organizado por Diario El Tribuno se ocupa en esta ocasión de la temática de la “Industria y la Política”. Rodrigo Estevez gerente general de la firma Truck Noa brindó por Radio Salta una larga reseña sobre los grandes vehículos ubicados en los primeros lugares de preferencia en la compra de salteños y argentinos en general.