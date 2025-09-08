AMT convoca a audiencia pública por la readecuación de la tarifa del colectivo interurbano

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), en respuesta a los requerimientos realizados por el sector de transporte público de pasajeros del interior de la provincia (no incluye Saeta), convocó a una audiencia pública para discutir una readecuación en la tarifa del servicio.



La misma tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre a las 8 de la mañana en el Salón Municipal de Cultura, sito en calle San Martín s/n, del municipio de El Galpón.

En este marco se fija como plazo de presentación, para quienes deseen ser parte de la audiencia, hasta el día 8 de septiembre de 2025 a horas 13.



Las presentaciones y consultas se recibirán en la sede de AMT, sita en calle Santiago del Estero N°2245 en el horario de 8 a 13 horas.



Cabe aclarar que el último aumento que se implementó, para el transporte de colectivo interurbano, fue en el mes de noviembre de 2024.



Se recuerda en el caso que, un usuario quiera disertar en la misma deberá inscribirse, en la mencionada sede del organismo antes del vencimiento del plazo estipulado y presentar datos personales, fotocopia de D.N.I.



En caso de ser representante de una institución, además de los mencionados datos, deberá presentar una autorización de dicha institución, con sello correspondiente, para ser el vocero de la misma en la audiencia.